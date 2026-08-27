Woltemade, arrivano conferme! Romano: “Il Napoli ci prova in prestito, tutto dipende da Lang”
Il Napoli fa sul serio per Nick Woltemade. Secondo Fabrizio Romano, il club azzurro ha avviato i contatti sia con gli agenti dell’attaccante sia con il Newcastle per valutare la possibilità di portare il classe 2002 in Italia con la formula del prestito. L’operazione è in corso e rappresenta una delle piste esplorate dal Napoli per completare l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. Molto dipenderà dalla cessione di Noa Lang, che potrebbe liberare spazio e risorse per affondare il colpo.
Napoli, contatti per Woltemade: si lavora al prestito dal Newcastle
Il centravanti tedesco rappresenta un profilo di grande prospettiva e il Newcastle ha puntato forte su di lui appena un anno fa. I Magpies hanno infatti investito 75 milioni di euro per acquistarlo, individuandolo come possibile erede di Alexander Isak. Woltemade è inoltre legato al club inglese da un contratto valido fino al 2031.
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