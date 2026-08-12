Badiashile, occhio ai rialzi: il Chelsea prova ad aumentare il prezzo

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Il Chelsea chiedeva un obbligo fissato a 15 milioni, ma dopo aver aperto alla possibilità di inserire un semplice diritto avrebbe aumentato le proprie richieste

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa tra Napoli e Chelsea per Benoit Badiashile, il difensore centrale richiesto da Massimiliano Allegri per completare il reparto arretrato. I contatti tra i due club proseguono, ma resta ancora da trovare l’intesa definitiva sulla formula dell’operazione. L’accordo sarebbe già stato raggiunto per un prestito oneroso da 3 milioni di euro, mentre la distanza riguarda il riscatto. Inizialmente il Chelsea chiedeva un obbligo fissato a 15 milioni, ma dopo aver aperto alla possibilità di inserire un semplice diritto avrebbe aumentato le proprie richieste: la cifra si aggirerebbe ora tra i 18 e i 20 milioni. Il Napoli, dal canto suo, sta provando ad abbassare il prezzo.

Badiashile spinge per il Napoli

A spingere per la fumata bianca è lo stesso Badiashile, che avrebbe manifestato chiaramente la volontà di trasferirsi a Napoli, arrivando anche a rifiutare un paio di proposte provenienti dalla Premier League. Sul fronte contrattuale, invece, l’intesa con il giocatore sarebbe già delineata: per il francese è pronto un accordo quinquennale, un anno più altri quattro, da 2,5 milioni di euro a stagione