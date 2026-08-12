Non solo Lukaku: altri possibili movimenti in attacco
Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sul reparto offensivo del Napoli, pronto a entrare in una nuova fase con l’ormai imminente addio di Romelu Lukaku, destinato a proseguire la propria carriera al Fenerbahce. L’operazione dovrebbe garantire al club azzurro 6 milioni di euro di parte fissa più altri 2 milioni di bonus. Il centravanti belga, ancora in patria dopo aver completato le visite mediche, è atteso a Istanbul per firmare un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione.
Napoli, altre partenze oltre a Lukaku
Con la partenza di Lukaku, inevitabilmente si accendono i riflettori sulle prossime mosse del Napoli per l’attacco. Tra i nomi che continuano a circolare c’è quello di Gabriel Jesus, anche se l’agente del brasiliano avrebbe smentito l’esistenza di una possibile operazione.
Nello scenario potrebbe inserirsi anche il futuro di Noa Lang. L’esterno è finito nel mirino dell’Ajax, che sarebbe pronto a presentare un’offerta da 25 milioni di euro per riportarlo in Olanda. Un’eventuale cessione potrebbe cambiare ulteriormente gli equilibri del mercato azzurro e aprire la strada a nuovi colpi di scena nel reparto offensivo.
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