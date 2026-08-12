Calciomercato Napoli, Manna al lavoro per le cessioni: le possibili uscite

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Giovanni Manna è al lavoro per sfoltire la rosa e trovare una sistemazione ai giocatori che non rientrano pienamente nei piani del club.

Tuttosport fa il punto sul mercato in uscita del Napoli, con il direttore sportivo Giovanni Manna al lavoro per sfoltire la rosa e trovare una sistemazione ai giocatori che non rientrano pienamente nei piani del club. Tra i principali candidati alla partenza c’è Michael Folorunsho, seguito da Bologna, Torino e Monza, mentre per Jens Cajuste si sono registrati sondaggi da parte di Genoa e Torino.

Calciomercato Napoli, tutte le possibili uscite

Possibile addio anche per Walid Cheddira, finito nel mirino del Frosinone e di diversi club di Serie B. Cyril Ngonge, invece, è richiesto dal Parma. Nella lista delle possibili uscite figurano inoltre Jesper Lindstrom e Lorenzo Lucca. Manna è dunque impegnato su più fronti per accelerare le cessioni e creare spazio nella rosa in vista delle prossime mosse di mercato del Napoli.