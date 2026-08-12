Calciomercato Napoli, Manna al lavoro per le cessioni: le possibili uscite
Tuttosport fa il punto sul mercato in uscita del Napoli, con il direttore sportivo Giovanni Manna al lavoro per sfoltire la rosa e trovare una sistemazione ai giocatori che non rientrano pienamente nei piani del club. Tra i principali candidati alla partenza c’è Michael Folorunsho, seguito da Bologna, Torino e Monza, mentre per Jens Cajuste si sono registrati sondaggi da parte di Genoa e Torino.
Calciomercato Napoli, tutte le possibili uscite
Possibile addio anche per Walid Cheddira, finito nel mirino del Frosinone e di diversi club di Serie B. Cyril Ngonge, invece, è richiesto dal Parma. Nella lista delle possibili uscite figurano inoltre Jesper Lindstrom e Lorenzo Lucca. Manna è dunque impegnato su più fronti per accelerare le cessioni e creare spazio nella rosa in vista delle prossime mosse di mercato del Napoli.
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