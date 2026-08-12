Badiashile-Napoli, perché non si chiude? Ecco l'ultima distanza da colmare

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Calciomercato Napoli, le ultime su Badiashile e la trattativa con il Chelsea

La trattativa tra Napoli e Chelsea per Benoit Badiashile continua, ma nelle ultime ore è emerso il nodo da sciogliere che sta rallentando la fumata bianca. La formula di base resta quella nota da giorni: prestito oneroso con diritto di riscatto per il difensore centrale francese, individuato dal club azzurro come rinforzo per la retroguardia dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Ma è proprio sulla cifra del prestito che le due società non hanno ancora trovato la quadra.

Napoli-Chelsea, la distanza tra i due club

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il Chelsea ha aperto alla formula richiesta ma avrebbe alzato le proprie richieste, chiedendo 5 milioni di euro per il solo prestito oneroso. Una cifra che il Napoli, al momento, non ha coperto: la proposta degli azzurri per ora è ferma intorno ai 3 milioni di euro, esattamente la base su cui la trattativa si era sviluppata nei giorni scorsi. Un divario che riflette l'approccio dei Blues, orientati a monetizzare il più possibile dalla cessione di un giocatore pagato 35 milioni di sterline tre estati fa e mai davvero esploso a Londra. A favore degli azzurri però resta la volontà del giocatore.