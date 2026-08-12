E se ADL avesse in canna un altro colpo last-minute alla McTominay?

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ell'estate del 2024 il centrocampista scozzese arrivò dal Manchester United proprio nelle battute conclusive del mercato

Il mercato del Napoli sembra procedere a piccoli passi, tra trattative lunghe, cessioni da completare e obiettivi che cambiano posizione sulla scacchiera. Ma una domanda comincia a diventare intrigante: e se Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna avessero deciso di conservare il colpo migliore per la fine della sessione?

Napoli, possibile un colpo last minute?

Il precedente, inevitabilmente, porta a Scott McTominay. Nell'estate del 2024 il centrocampista scozzese arrivò dal Manchester United proprio nelle battute conclusive del mercato per circa 30 milioni di euro. Un'operazione che, al momento dell'acquisto, poteva sembrare importante ma non necessariamente destinata a cambiare la storia recente del Napoli. Il campo ha poi raccontato tutt'altro.