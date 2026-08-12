Anguissa-Napoli: distanza da colmare per il rinnovo

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Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa per il rinnovo di Frank Zambo Anguissa con il Napoli. Dopo lo stop ai dialoghi dello scorso novembre, seguito all’infortunio rimediato dal centrocampista con la nazionale, i contatti tra il club azzurro e l’entourage del giocatore sono ripartiti. L’arrivo di Massimiliano Allegri e la rinnovata fiducia del Napoli nei confronti di Anguissa hanno contribuito a riaprire il tavolo. Segnali importanti sono arrivati anche dalla presenza in ritiro del suo agente Maxime Nana e del manager italiano Giovanni Branchini, indizi che potrebbero avvicinare le parti alla fumata bianca.

Napoli, si lavora per il rinnovo di Anguissa

Resta però da colmare una distanza sul fronte economico. Tra domanda e offerta per l’adeguamento dell’ingaggio ballano circa 500mila euro, con il giocatore che punta a un ritocco verso l’alto. I colloqui proseguono con l’obiettivo di trovare un punto d’incontro. L’intenzione è quella di arrivare a un nuovo accordo triennale, prolungando l’attuale scadenza dal 2027 fino al 2030, quando Anguissa avrà 34 anni.