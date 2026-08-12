Calciomercato Napoli, attenzione a Lucca: può scaldarsi la pista Lazio
Il Corriere dello Sport si sofferma sulla possibile operazione del Napoli per Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal, e fa il punto anche sul futuro di Lorenzo Lucca, la cui permanenza in azzurro non appare scontata. Prima di poter avviare una vera trattativa con il brasiliano e con i Gunners, infatti, il Napoli avrebbe bisogno di liberare spazio attraverso una o, preferibilmente, due cessioni. Tra i giocatori in bilico c’è proprio Lucca, che piace alla Lazio e potrebbe partire.
Lucca e Lang, futuro da decifrare
Un’altra situazione da seguire riguarda Noa Lang: il suo eventuale trasferimento all’Ajax sarebbe legato alla cessione di Godts al Psg. Soltanto dopo aver sistemato alcune uscite, dunque, il Napoli potrebbe provare ad accelerare per Gabriel Jesus.
"Impasto difficile ma possibile e gustoso: è il destino di ogni ciliegina (brasiliana) che si rispetti", conclude il quotidiano.
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