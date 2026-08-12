Non solo Lang: l'Ajax ora valuta un nuovo profilo per il dopo Godts

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Il Mattino fa il punto sul futuro di Noa Lang, attaccante del Napoli che continua a essere seguito con grande interesse dall’Ajax come sostituto di Mika Godts. Il club azzurro, però, non intende fare sconti: per lasciar partire l’olandese chiede almeno 25-28 milioni di euro, cifra legata anche all’investimento da circa 30 milioni effettuato appena un anno fa.

Di fronte alle richieste del Napoli, l’Ajax ha cominciato a valutare possibili alternative e avrebbe individuato in Jens Petter Hauge del Bodo-Glimt uno dei profili più interessanti. Resta comunque aperta anche la pista turca per il 27enne: il Galatasaray continua infatti a tenere in considerazione l’ex PSV, reduce da un buon rendimento nei sei mesi trascorsi in prestito a Istanbul.