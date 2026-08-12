Badiashile, la grande scommessa di Manna: talento da rilanciare e l’incognita infortuni

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Il Badiashile visto ai tempi del Monaco era considerato uno dei centrali più interessanti della sua generazione.

Benoît Badiashile può diventare una delle grandi scommesse del mercato del Napoli. Giovanni Manna guarda con interesse al difensore francese del Chelsea, classe 2001, individuato come un profilo dalle caratteristiche importanti per rinforzare il reparto arretrato: mancino naturale, grande struttura fisica, esperienza internazionale e un potenziale che, nonostante sia ancora relativamente giovane, in Inghilterra non è riuscito a esprimere con continuità. Ed è proprio qui che nasce la scommessa di Manna. Il Badiashile visto ai tempi del Monaco era considerato uno dei centrali più interessanti della sua generazione. Il Chelsea investì oltre 30 milioni di sterline per portarlo a Londra nel gennaio 2023, ma la sua avventura in Premier League è stata condizionata anche dai problemi fisici.

Badiashile-Napoli: un talento da rilanciare

L’incognita principale riguarda infatti la tenuta atletica. Negli ultimi anni Badiashile ha dovuto fare i conti con diversi stop, alcuni anche piuttosto lunghi. Nel 2023 un problema al tendine del ginocchio lo costrinse a un lungo periodo di riabilitazione; successivamente sono arrivati altri problemi muscolari e fisici che ne hanno limitato la continuità. Anche tra il 2024 e il 2025 il francese ha trascorso diversi periodi lontano dal campo. Vedremo come reagirà all'impatto con il calcio italiano e i metodi di Allegri.