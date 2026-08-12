"Scegli tu fino a quando vuoi restare, questa è casa tua": retroscena su rinnovo Di Lorenzo

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Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, attraverso X racconta alcuni retroscena sul rinnovo di Giovanni Di Lorenzo con il Napoli fino al 2030, accordo definito ieri sera a Rivisondoli con il presidente Aurelio De Laurentiis. «Scegli tu fino a che anno vuoi restare, questa è casa tua», sarebbero state le parole del numero uno azzurro al capitano del Napoli.

Questo il post su X di Schira: «Scegli tu fino a che anno vuoi restare, questa è casa tua». Sono le parole con cui, lunedì sera a Rivisondoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha suggellato l’accordo per il rinnovo del capitano Giovanni Di Lorenzo con il Napoli fino al 2030. Un matrimonio a vita per il terzino arrivato nel 2019. Insieme sognano di conquistare il loro terzo Scudetto per entrare nella leggenda del club, visto che supererebbero per palmarès due miti come Ferlaino e Maradona. Neanche per un minuto si è parlato di soldi (non è previsto alcun aumento dell’ingaggio), perché certe emozioni non hanno prezzo".