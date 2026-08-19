Lang piano B del Galatasaray? Offerta ufficiale al Crystal Palace per Sarr

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Galatasaray all'assalto di Ismaila Sarr: la mossa può incidere sul futuro di Noa Lang.

Il Galatasaray si muove per rinforzare le corsie offensive e punta con decisione su Ismaila Sarr. Secondo quanto riferito sui propri canali social dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, il club turco ha presentato un'offerta ufficiale al Crystal Palace per l'esterno senegalese, reduce da una stagione da 20 gol complessivi con gli Eagles. Sarr sarebbe disponibile ad approfondire la possibilità di trasferirsi a Istanbul, ma la decisione finale spetta al club inglese, che considera il giocatore un elemento importante della propria rosa.

Lang piano B del Galatasaray? Prima l'assalto a Sarr

La mossa per Sarr può interessare indirettamente anche il Napoli, considerando i contatti delle ultime ore tra il Galatasaray e il club azzurro per Noa Lang. L'offerta presentata al Crystal Palace lascia ipotizzare che il senegalese sia in questo momento un obiettivo prioritario dei turchi per la fascia, mentre l'olandese potrebbe rappresentare una soluzione alternativa qualora l'operazione con gli Eagles non andasse a buon fine.