Chelsea, Jackson e Delap fuori dal gruppo di Alonso: addio sempre più probabile

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Chelsea, Delap e Jackson lavorano col secondo gruppo e diventano candidati alla cessione.

Il Chelsea continua a lavorare per sfoltire una rosa che conta oltre 40 calciatori e alcuni nomi importanti sono finiti nel secondo gruppo. Secondo quanto riferito dal Telegraph, tra questi ci sono Liam Delap e Nicolas Jackson, che in questi giorni si stanno allenando separatamente dalla prima squadra guidata da Xabi Alonso. La situazione coinvolgerebbe fino a dodici giocatori, anche se il club londinese non avrebbe riproposto la cosiddetta “bomb squad”: gli elementi esclusi dal gruppo principale continuano infatti a utilizzare le strutture della prima squadra, allenandosi anche negli stessi orari e sugli stessi campi.

Chelsea, Delap e Jackson tra i principali candidati alla cessione

Il futuro di Delap e Jackson appare quindi sempre più lontano da Londra, con il primo che inizialmente avrebbe voluto restare per giocarsi le proprie possibilità e il secondo seguito da diversi club europei e di Premier League. Tra i possibili partenti figurano anche Tosin Adarabioyo e Axel Disasi, mentre il Chelsea punta a costruire la rosa con tre centravanti. Situazione differente per Enzo Fernández, Pedro Neto e Malo Gusto: nonostante le voci di mercato, i tre continuano ad allenarsi regolarmente con la prima squadra. Una scelta che evidenzia la posizione del club, disposto a prendere in considerazione una loro partenza soltanto davanti a proposte economiche ritenute irrinunciabili.