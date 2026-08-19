Napoli sulla scia dell'Inter: tre nomi dalla Premier per l'attacco

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Napoli a caccia di un attaccante in Premier: Gabriel Jesus, Zirkzee e Jackson nel mirino.

Il Napoli guarda soprattutto alla Premier League per regalare a Massimiliano Allegri un ulteriore rinforzo offensivo, ma prima sarà necessario sbloccare alcune operazioni in uscita. A fare il punto è stato Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, intervenuto a Sky Sport 24: "Il Napoli, per migliorare l'attacco a disposizione di Allegri, deve cedere. Ajax e Galatasaray, oltre all'Atalanta, sono su Lang. Per il momento il giocatore è stato chiesto soltanto in prestito e in prestito il Napoli non lo cede. Vorrebbe una cessione a titolo definitivo". La situazione di Noa Lang diventa quindi uno degli snodi principali per consentire al direttore sportivo Giovanni Manna di intervenire nuovamente sul reparto avanzato.

Gabriel Jesus, Zirkzee e Jackson: il Napoli pesca in Premier

Le possibili uscite di Noa Lang e Lorenzo Lucca sono strettamente collegate alle strategie per il nuovo attaccante, con tre profili provenienti dalla Premier finiti nel radar azzurro. Marchetti ha spiegato: "Soprattutto si sta guardando in Premier per cercare di trovare un tassello in più per l'attacco. Un nome lo abbiamo già fatto da tanto tempo, è quello di Gabriel Jesus dell'Arsenal. Un altro è quello di Joshua Zirkzee del Manchester United. Anche la Juventus è su di lui, dovesse fare spazio sia economico che fisico in attacco. E l'altro, il più recente, è quello di Nicolas Jackson del Chelsea. È rientrato dal prestito al Bayern Monaco, sono state chieste informazioni su di lui. In questo momento c'è anche l'Aston Villa, però è un Napoli che guarda, come ha guardato l'Inter, per rinforzarsi in Premier League, per rinforzare l'attacco". Il mercato inglese resta dunque un territorio privilegiato per il Napoli, dopo operazioni di grande rilievo come quelle che hanno portato in azzurro Kevin De Bruyne e Scott McTominay.