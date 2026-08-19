Cheddira dice no al Pisa: vuole la Serie A, tre club in corsa

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Cheddira rifiuta il Pisa e punta alla Serie A: Frosinone, Monza e Lecce interessate.

Walid Cheddira è pronto a lasciare il Napoli, ma vuole continuare a giocare in Serie A. Secondo quanto riferito su X da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, l'attaccante marocchino ha infatti rifiutato la proposta del Pisa proprio perché non intenzionato a scendere in Serie B. La volontà del giocatore diventa così un elemento determinante nella scelta della prossima destinazione, mentre il Napoli continua a lavorare per trovare una soluzione in questo finale di mercato.

Cheddira, Frosinone e Monza in corsa: sondaggio anche del Lecce

La permanenza nella massima serie rappresenta dunque la priorità di Cheddira e le possibilità non mancano. Sono infatti in corso colloqui con Frosinone e Monza, entrambe interessate all'attaccante di proprietà del Napoli. Anche il Lecce si è mosso chiedendo informazioni per valutare un possibile ritorno del marocchino. La corsa resta quindi aperta, con Cheddira intenzionato a scegliere una soluzione che gli permetta di proseguire la propria carriera in Serie A.