Gabriel Jesus-Napoli, l'agente ci sta lavorando: cosa serve per far partire l'assalto

vedi letture

Gabriel Jesus resta un obiettivo concreto del Napoli e ha già aperto al trasferimento in azzurro. Prima dell'assalto all'Arsenal servono le cessioni.

La pista Gabriel Jesus-Napoli resta viva. Dopo gli arrivi di Giovane e Alisson Santos, il club azzurro potrebbe aggiungere un altro brasiliano alla rosa di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferisce Il Roma, l'attaccante dell'Arsenal ha già detto sì al Napoli. Il suo agente Giovanni Branchini, che cura anche gli interessi di Allegri, sta lavorando per provare a costruire un'operazione complicata, ma non considerata impossibile.

Gabriel Jesus-Napoli, prima devono partire Lucca e Noa Lang

Per affondare il colpo serviranno però altre cessioni: il Napoli deve liberare spazio in rosa e incassare le risorse necessarie per acquistare Gabriel Jesus a titolo definitivo dall'Arsenal. In particolare, gli indiziati a partire sono Lorenzo Lucca e Noa Lang. Il primo sta provando a convincere Allegri a confermarlo dopo i gol del precampionato, mentre l'olandese si sentirebbe ormai fuori dal progetto. Allegri, invece, sarebbe felicissimo di accogliere un attaccante esperto proveniente dalla Premier League.