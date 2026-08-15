Il Napoli vuole cedere Lucca e Lang: due club sull'olandese, tutto in stand-by per l'ex Udinese

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Il Napoli continua a pensare a Gabriel Jesus per completare l'attacco, ma prima deve sbloccare le uscite.

Prima di lanciare l'assalto a Gabriel Jesus, il Napoli deve necessariamente liberare spazio nel reparto offensivo. Come scrive La Repubblica, la cessione principale da definire è quella di Noa Lang. L'olandese è nel mirino dell'Ajax, club nel quale è cresciuto, ma nelle ultime ore è tornato alla carica anche il Galatasaray, che lo ha già avuto in prestito per sei mesi nella scorsa stagione.

Noa Lang può sbloccare Gabriel Jesus, Lucca resta in standby

L'uscita di Lang rappresenterebbe dunque il passaggio necessario per consentire al ds Giovanni Manna di accelerare per Gabriel Jesus dell'Arsenal. Differente, invece, la situazione di Lorenzo Lucca. Al momento il suo futuro resta in standby e non è prevista un'uscita imminente. Qualora il Napoli decidesse di cederlo, l'operazione verrebbe presa concretamente in considerazione soltanto negli ultimi giorni di mercato e con la formula del prestito.