Badiashile, potenzialmente affare da 31 mln: i dettagli

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Il Napoli è pronto ad accogliere Benoit Badiashile

Il Napoli è pronto ad accogliere Benoit Badiashile, ormai a un passo dal diventare un nuovo rinforzo per la difesa di Massimiliano Allegri. Il Corriere dello Sport svela i dettagli dell'operazione con il Chelsea e il programma che accompagnerà l'arrivo del centrale francese. Badiashile è atteso in Italia con un giorno d'anticipo rispetto alle visite mediche, programmate per domani a Roma. L'accordo con il Chelsea prevede un prestito oneroso da 3 milioni di euro più un milione di bonus, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni.

Napoli, ecco Badiashile per la difesa

Ormai definito anche l'iter che precederà l'ufficialità. Come anticipa il quotidiano: «Il rituale è il solito: prima la tappa a Villa Stuart, poi la firma del contratto e infine Castel Volturno». Una volta completate visite e formalità contrattuali, Badiashile potrà quindi raggiungere il centro sportivo azzurro e mettersi a disposizione di Allegri, che si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo per il reparto arretrato.