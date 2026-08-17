Calciomercato Napoli, Manna lavora a cinque cessioni: le ultime

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Il Napoli prepara una settimana importante anche sul fronte delle cessioni.

Il Napoli prepara una settimana importante anche sul fronte delle cessioni. Dopo aver lavorato sulle operazioni in entrata, la dirigenza azzurra dovrà accelerare per trovare una sistemazione ai diversi calciatori che non rientrano pienamente nei programmi tecnici. A fare il punto è Il Mattino, che scrive: «Poi ci sono le uscite: da oggi si comincerà a far sul serio per Cajuste e Folorunsho, il Torino è interessato ma non si va oltre il prestito con diritto per il riscatto».

Movimenti anche attorno a Cyril Ngonge, per il quale si registra l'interesse del Monza. Al momento, però, le condizioni prospettate non soddisfano il club azzurro: «Su Ngonge si aggiunge il Monza, ma anche qui l'affare non fa sorridere il Napoli».

Napoli, Manna lavora alle cessioni

Potrebbero esserci novità a breve anche per Walid Cheddira, seguito da diverse società di Serie B: «Per Cheddira si muovono tre squadre in B e questa sarà la settimana in cui busseranno alla porta del Napoli».

Il quotidiano aggiunge: «C'è la necessità di chiudere le prime operazioni per non ridursi all'ultimo minuto: il Napoli aspetta dall'agente di Lindstrom offerte per il suo assistito prima della fine del mercato estivo dopo il mancato passaggio in Germania. Il ritorno in Danimarca non è impossibile».