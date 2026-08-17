Favasuli, domani le visite: i dettagli economici dell'operazione

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Costantino Favasuli è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli

Costantino Favasuli è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il laterale classe 2004 ha salutato pubblicamente il Catanzaro e attende soltanto di completare gli ultimi passaggi formali prima di iniziare la sua avventura in azzurro. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport, che scrive: «Costantino Favasuli (22) ha salutato Catanzaro, lo ha fatto pubblicamente e non deve fare altro, domani, che un salto a Villa Stuart, per le visite mediche che introducono al fatidico benvenuto di Adl».

Favasuli, le cifre dell'operazione

L'operazione è stata definita sulla base di 7 milioni di euro complessivi, suddivisi tra un milione per il prestito e sei per il successivo obbligo di riscatto, ai quali potrà aggiungersi un ulteriore bonus. La Rosea racconta così l'affare ormai prossimo alla conclusione: «Sette milioni (uno di prestito, sei per il riscatto obbligatorio, un altro nel caso in cui...) e bottiglie di bollicine da stappare».