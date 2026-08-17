La qualità che spinge Allegri a volere Gabriel Jesus

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A liberare spazio potrebbero essere Lorenzo Lucca e Noa Lang.

Tuttosport analizza i possibili incastri di mercato che potrebbero portare Gabriel Jesus al Napoli, con Aurelio De Laurentiis intenzionato a regalare un colpo di prestigio in occasione del centenario del club. L'attaccante brasiliano dell'Arsenal potrebbe diventare un obiettivo concreto soprattutto in caso di doppia partenza nel reparto offensivo. A liberare spazio potrebbero essere Lorenzo Lucca e Noa Lang. L'ex Udinese continua ad avere estimatori in Serie A, con Genoa e Lazio interessate e pronte a tornare alla carica nelle prossime ore. Da seguire anche la situazione dell'olandese, finito nel mirino di Ajax, Atalanta e Galatasaray.

Gabriel Jesus piace al Napoli per la duttilità

Qualora si concretizzassero entrambe le cessioni, il Napoli potrebbe tentare l'affondo per Gabriel Jesus. Il brasiliano rappresenterebbe un innesto di grande esperienza internazionale e garantirebbe ad Allegri maggiore duttilità in attacco, potendo essere utilizzato sia da centravanti che da esterno offensivo.