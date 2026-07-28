Badiashile vuole riscattarsi e Napoli può essere la sua occasione

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Napoli su Badiashile: il difensore del Chelsea valuta il rilancio in azzurro

Badiashile è alla ricerca di una nuova occasione dopo una stagione complicata con la maglia del Chelsea. Il difensore francese ha collezionato appena 16 presenze complessive nell’ultima annata, divise tra Premier League, Champions League, FA Cup e Carabao Cup, trovando poco spazio nelle rotazioni dei Blues. Una situazione che ha aperto la strada a possibili sviluppi sul mercato estivo, con diversi club interessati al suo profilo.

Il Chelsea cerca una soluzione, il Napoli convince il difensore

Nelle scorse settimane il Chelsea aveva provato a inserire Badiashile nella trattativa con il Crystal Palace per arrivare a Maxence Lacroix, ma gli Eagles avevano indicato Axel Disasi come priorità. Sfumata quella possibilità, si è fatto avanti il Napoli, che ha avviato i contatti per il centrale francese. La prospettiva di vestire la maglia azzurra è stata accolta con interesse dal giocatore, che considera la destinazione particolarmente stimolante e starebbe valutando con convinzione l’ipotesi di trasferirsi in Serie A per rilanciare la propria carriera. Lo riporta il Cds.