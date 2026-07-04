Il Besiktas fa spesa in Italia? Italiano guarda in casa Napoli: piacciono due azzurri

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Calciomercato Napoli, da valutare il futuro di Anguissa e Milinkovic-Savic. Il Besiktas di Italiano segue i due calciatori azzurri.

Il futuro di Frank Anguissa resta uno dei temi più delicati del mercato del Napoli. Il centrocampista camerunese ha un contratto in scadenza tra un anno e il club azzurro non intende correre il rischio di perderlo a parametro zero. Allo stesso tempo, Massimiliano Allegri lo considera un elemento fondamentale per garantire qualità, fisicità ed equilibrio al centrocampo e preferirebbe trattenerlo. Sul giocatore - riferisce Sportmediaset - si è mosso il Besiktas, allenato da Vincenzo Italiano, ma Aurelio De Laurentiis non è disposto a prendere in considerazione offerte inferiori ai 15 milioni di euro.

Il Besiktas segue anche Milinkovic-Savic

Il club turco ha messo nel mirino anche Vanja Milinkovic-Savic, arrivato al Napoli dal Torino e valutato dalla società azzurra non meno di 20 milioni di euro. Sul fronte portieri resta aperto il ballottaggio con Alex Meret: l'intenzione del Napoli è quella di non trattenere entrambi e, nel corso di questa finestra di mercato, uno dei due è destinato a lasciare la squadra.