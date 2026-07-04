Thuram in uscita dalla Juve: in caso di addio, il sogno di Spalletti resta Lobotka

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Khephren Thuram non è più incedibile per la Juventus e attira l’interesse di diversi club di Premier. Se va via, l’obiettivo è Stanislav Lobotka del Napoli.

Il futuro di Khephren Thuram alla Juventus è incerto. Il centrocampista francese, infatti, non è considerato incedibile e nelle ultime ore ha attirato l’attenzione di diversi club di Premier League, tra cui Manchester United, Liverpool e Nottingham Forest. La valutazione fissata dai bianconeri si aggira attorno ai 50 milioni di euro, una cifra importante che al momento frena qualsiasi trattativa, anche se la Juventus potrebbe in futuro rivedere al ribasso le proprie richieste in caso di offerte concrete.

Lobotka obiettivo principale per il centrocampo

Un’eventuale cessione di Thuram libererebbe spazio sia a livello tecnico sia economico, aprendo la strada a nuovi innesti di primo piano. Tra le opzioni seguite dalla Juventus figurano Franck Kessié e Leon Goretzka, ma il vero obiettivo - riferisce Sportmediaset - resta Stanislav Lobotka del Napoli, centrocampista molto apprezzato da Luciano Spalletti, che lo conosce bene dai tempi azzurri. Nel contratto dello slovacco è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida solo per l’estero, motivo per cui la Juventus dovrebbe comunque mettere sul tavolo un’offerta tra i 30 e i 35 milioni per convincere il Napoli a privarsi del suo regista.