Khalaili, Inter in netto vantaggio sul Napoli e c'è già l'ok del giocatore

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Il Napoli si vede superato nella corsa ai due obiettivi primari di calciomercato: Mario Gila è ormai ad un passo dal Milan, ed anche per Anan Khalaili la situazione si è nettamente complicata. Ora è l'Inter ad essere in netto vantaggio per l'acquisto dell'esterno israeliano, il quale ha già dato l'ok al trasferimento in nerazzurro. A fare il punto della situazione è Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb:

"Il mercato dell'Inter deve ancora entrare nel vivo. Sfumato Palestra i nerazzurri si sono messi a caccia del sostituto di Dumfries. Una ricerca non semplice che però sta iniziando a concretizzarsi. Il profilo su cui si è concentrata l'attenzione è quello di Khalaili. Il giovane israeliano in forza all'Union Saint-Gilloise è diventato il primo obiettivo. La richiesta del club belga si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro. I nerazzurri vorrebbero limarla un po' forti anche della volontà del giocatore che ha dato il suo ok al trasferimento. In questo momento l'Inter ha superato anche il Napoli, che si era mosso per primo. Il club azzurro però prima deve vendere e per questo l'Inter adesso è in netto vantaggio".