Niente Napoli, Khalaili sempre più vicino all’Inter: si tratta con l'Union, le cifre

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Calciomercato Napoli, sfuma Khalaili. L’Inter accelera per l'esterno dell’Union Saint-Gilloise individuato come possibile erede di Denzel Dumfries.

L’Inter è pronta a stringere i tempi per Anan Khalaili. Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, la dirigenza nerazzurra ha individuato nell’esterno dell’Union Saint-Gilloise il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries sulla fascia destra. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club di Viale della Liberazione punta a definire l’operazione nel più breve tempo possibile, così da consegnare il giocatore a Cristian Chivu già per l’inizio del ritiro estivo.

La trattativa e le cifre dell’operazione

L’Union Saint-Gilloise valuta Khalaili intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere strutturata con 25 milioni di parte fissa più 5 di bonus. La valutazione è influenzata anche dagli accordi con il Maccabi Haifa, che detiene il 15% sulla futura rivendita del giocatore. L’Inter ha già presentato una prima offerta da circa 20 milioni più bonus, ma i contatti tra le parti sono costanti e si lavora a un’intesa intorno ai 23 milioni complessivi più bonus, cifra in linea con gli investimenti recenti del club su profili giovani e di prospettiva come Luis Henrique e Diouf, particolarmente apprezzati dalla proprietà Oaktree.

In casa nerazzurra filtra ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione, anche se dopo la trattativa sfumata per Palestra la società preferisce mantenere massima prudenza fino alla chiusura ufficiale. L’obiettivo è completare l’affare entro il 16 luglio, data di inizio della preparazione estiva, evitando possibili inserimenti di altri club. Tra questi figura anche il Borussia Dortmund, che segue con attenzione il talento israeliano, rendendo necessaria un’accelerazione per evitare sorprese sul mercato.