Meret-Milinkovic, almeno uno dei due andrà via: piace Restes, ma il preferito è Vicario

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Calciomercato Napoli, le ultimissime sul rebus portieri: almeno uno tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic è destinato a partire.

In casa Napoli resta aperto il dossier portieri. Né Alex Meret, il cui contratto scade nel giugno 2027, né Vanja Milinkovic-Savic hanno la certezza di restare in azzurro anche nella prossima stagione e l'orientamento del club è quello di cedere almeno uno dei due. Nelle ultime ore il Besiktas, allenato da Vincenzo Italiano, ha manifestato interesse per il portiere serbo, arrivato dal Torino un anno fa. Il Napoli lo valuta non meno di 20 milioni di euro ed è disposto a trattare esclusivamente per una cessione a titolo definitivo, senza prendere in considerazione formule in prestito.

Vicario resta il primo obiettivo, piace anche Restes

Per l'eventuale sostituzione, il Napoli sta valutando diversi profili. Tra i nomi seguiti - riferisce Sportmediaset - c’è quello di Guillaume Restes, portiere classe 2005 del Tolosa e della Nazionale francese Under 21, considerato un investimento di prospettiva. In cima alla lista di Massimiliano Allegri, però, resta Guglielmo Vicario del Tottenham, che avrebbe espresso la volontà di tornare a giocare in Italia. Sul portiere della Nazionale italiana c'è anche l'interesse della Juventus, pronta a inserirsi nella corsa.