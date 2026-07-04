Non solo Koleosho, la Fiorentina vuole un altro esterno offensivo: Lang resta in lista
La Fiorentina prosegue il lavoro sul mercato con l'obiettivo di completare il reparto offensivo da consegnare a Fabio Grosso. Dopo aver accelerato per Luca Koleosho, la dirigenza viola è alla ricerca di almeno altri due esterni d'attacco, ritenuti pedine fondamentali per il 4-3-3 del nuovo tecnico. Come riferisce La Nazione, il direttore sportivo Fabio Paratici sta portando avanti diversi contatti per individuare i profili più adatti, pur dovendo fare i conti con valutazioni economiche particolarmente elevate.
Bakayoko in pole, resta viva la pista Noa Lang
In cima alla lista dei desideri della Fiorentina c'è Johan Bakayoko, esterno del Lipsia, considerato il profilo ideale per caratteristiche tecniche e qualità. La trattativa, però, si preannuncia complessa, dal momento che il club tedesco valuta il giocatore non meno di 18 milioni di euro. Sullo sfondo resta anche Noa Lang, esterno del Napoli, altro nome molto apprezzato dalla società viola ma anch'esso valutato a cifre importanti. La Fiorentina continuerà a lavorare su entrambe le piste nelle prossime settimane, con l'obiettivo di consegnare a Grosso almeno altri due rinforzi sulle corsie offensive prima dell'inizio della nuova stagione.
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