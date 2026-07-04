Calciomercato Napoli, Olivera può partire: ipotesi scambio con l’Atletico con Molina
Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Napoli nel corso di questa sessione di mercato c'è anche Mathías Olivera. Il terzino uruguaiano è valutato circa 15 milioni di euro dalla società azzurra ed è finito nel mirino dell'Atletico Madrid, che sta monitorando con attenzione la sua situazione.
Ipotesi scambio con Molina
L'interesse dei Colchoneros potrebbe aprire la strada a un'operazione più articolata, scrive Sportmediaset. Olivera, infatti, potrebbe essere inserito come contropartita tecnica in un'eventuale trattativa per Nahuel Molina, esterno argentino che Massimiliano Allegri apprezza da tempo, fin dai suoi anni alla Juventus, quando il giocatore militava nell'Udinese. Molina è legato all'Atletico Madrid da un contratto con scadenza nel 2027 e rappresenta uno dei profili seguiti dal Napoli per rinforzare le corsie esterne.
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