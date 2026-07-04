Calciomercato Napoli, estate complicata: prima le cessioni e sfumano due obiettivi

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Tutto da rifare dunque per il Napoli che oltre a Beukema, prima alternativa nel reparto, ritroverà Rafa Marin e Marianucci.

Da un lato l'annuncio di Max Allegri, ma dall'altro due trattative praticamente sfumate e più di un campanello d'allarme su un'estate che sarà lunga e piuttosto complicata. Il Napoli ieri ha finalmente annunciato il proprio allenatore. "Benvenuto Max", il messaggio di Aurelio De Laurentiis su X prima della comunicazione del club della firma dell'ex tecnico del Milan su un contratto triennale. Da tempo, però, le parti sono in contatto: Allegri e Manna hanno già da un mese hanno impostato le manovre di mercato e le priorità su un calciomercato che - dopo le maxi-spese della scorsa estate - sarà come detto molto complesso. La necessità infatti è prima cedere per abbassare gli stipendi - e quindi i costi, arrivati come comunicato dall'Uefa al limite del 70% dei ricavi - e liberare anche caselle per le liste federali e Uefa. Nella stessa giornata dell'annuncio di Allegri, infatti, il Napoli ha visto sfumare due grandi obiettivi avendo la necessità prima di sfoltire un organico che in ritiro - senza contare i tanti giovani - sfiorerà le quaranta unità.

Niente Gila, Napoli superato dal Milan

Nonostante l'accordo col giocatore da diverse settimane, il Napoli s'è visto beffare dai rossoneri che hanno sfruttato la lunga fase di stallo dei partenopei che puntavano ad inserire alcuni esuberi in contropartita alla Lazio. Accordo trovato con l'entourage del giocatore, ritoccando ampiamente verso l'alto le cifre dell'ingaggio e nei prossimi giorni rilancio anche con il club di Lotito per definire l'operazione. Tutto da rifare dunque per il Napoli che oltre a Beukema, prima alternativa nel reparto, ritroverà Rafa Marin e Marianucci.

Napoli, altra beffa: Khalaili verso l'Inter

Cedere prima di acquistare. Vale anche per la corsia destra, da tempo senza un vero e proprio vice Di Lorenzo. Sarebbe stato probabilmente molto più di un'alternativa Anan Khalaili, talento dell'Union Saint-Gilloise, che come Gila aveva da tempo l'accordo col Napoli. Sfumato Palestra, però, l'Inter l'ha messo in cima alla sua lista, replicando l'accordo. La distanza tra i club e minima e quindi per il Napoli c'è da slittare sugli altri obiettivi in lista, quelli più economici, da Dodò a Norton-Cuffy, senza escludere sorprese all'estero.