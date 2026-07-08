Calciomercato Napoli, Allegri punta su Anguissa e Lobotka: vuole tenere entrambi

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Il Napoli di Massimiliano Allegri punta a confermare Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa, ma prima dovrà definire le gerarchie a centrocampo

Il Napoli di Massimiliano Allegri punta a mantenere intatta la propria ossatura a centrocampo. Tra le priorità del nuovo corso azzurro c’è infatti la conferma di Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa, due giocatori considerati importanti per il progetto tecnico dell’allenatore.

Futuro Lobotka e Anguissa: Allegri ha le idee chiare

La situazione dei due centrocampisti, però, presenta alcune differenze. Anguissa è il profilo con maggiore mercato e ha ricevuto più attenzioni rispetto a Lobotka, con diversi club interessati alle sue prestazioni. Prima di prendere qualsiasi decisione definitiva - riferisce Sportmediaset - il Napoli valuterà eventuali offerte e definirà le gerarchie del reparto, così da capire come muoversi anche sul mercato in entrata.