Gatti può lasciare la Juve: sondaggio Atalanta, ma il Napoli resta avanti
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Calciomercato Napoli, Federico Gatti in pole per la difesa. Interesse anche di Roma e Atalanta per il difensore ex Frosinone.
Federico Gatti continua a essere uno dei profili più apprezzati sul mercato italiano. Il Napoli, in particolare, resta la società che ha manifestato l'interesse più concreto nei confronti del difensore della Juventus. Il direttore sportivo Manna e il nuovo allenatore Allegri lo considerano infatti un elemento di grande affidabilità e valore per rinforzare il reparto arretrato.
Anche l'Atalanta si informa su Gatti
Secondo quanto appreso da TuttoJuve.com, oltre alla Roma, già accostata al centrale nelle scorse settimane, anche l'Atalanta ha effettuato un sondaggio esplorativo. Per il momento, però, il club bergamasco si è limitato a raccogliere informazioni sul giocatore, senza avviare una vera e propria trattativa né affondare il colpo.
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