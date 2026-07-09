Foto ADL all'Anfiteatro di Pompei: il presidente del Napoli ospite di un evento benefico

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Aurelio De Laurentiis ha partecipato a “Una notte di cuore” all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, evento dedicato al diritto alla salute dei bambini.

Aurelio De Laurentiis è stato tra i protagonisti di “Una notte di cuore”, la manifestazione dedicata al diritto alla salute dei bambini andata in scena nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Il presidente del Napoli ha preso parte all’evento benefico insieme a numerose personalità del mondo dello sport e delle istituzioni, tra cui il nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò. De Laurentiis ha poi condiviso sui propri canali social uno scatto della serata, raccontando l’importanza dell’iniziativa e il valore del progetto sostenuto.

ADL protagonista a “Una notte di cuore”: il messaggio postato sui social

Il presidente azzurro ha voluto ringraziare pubblicamente gli organizzatori della manifestazione, sottolineando il significato dell’appuntamento dedicato all’assistenza e alle cure dei più piccoli: "Bellissima serata all'insegna della solidarietà nel meraviglioso scenario dell'Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Grazie a Paolo Scudieri, che organizza da dieci anni "Una notte di Cuore", a sostegno del progetto "Bambini Coraggiosi" per l'umanizzazione delle cure e il diritto alla salute di tutti i bambini". Una serata all’insegna dell’impegno sociale, con De Laurentiis che ha ribadito ancora una volta la propria vicinanza alle iniziative legate alla solidarietà e al sostegno dei bambini.