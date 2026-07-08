Lang è nella lista della Roma, ma andrà prima in ritiro: Allegri lo valuterà
Dopo il prestito nella seconda parte della scorsa stagione al Galatasaray, Noa Lang è rientrato al Napoli ed è pronto a iniziare il ritiro estivo di Dimaro. Se non dovessero arrivare sviluppi sul mercato nei prossimi giorni, l'esterno olandese sarà valutato attentamente da Massimiliano Allegri, che avrà modo di osservarlo da vicino e confrontarsi direttamente con il calciatore prima di prendere una decisione sul suo futuro.
La Roma osserva la situazione
Il classe 1999 continua a essere seguito da diversi club e tra questi c'è anche la Roma. Al momento - riporta Sky - il suo nome non rappresenta una priorità assoluta per i giallorossi e non si registrano contatti diretti con il Napoli. Resta però un profilo particolarmente gradito a Gian Piero Gasperini, che lo aveva già inserito tra gli obiettivi di mercato nella scorsa stagione.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro