Lang è nella lista della Roma, ma andrà prima in ritiro: Allegri lo valuterà

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Noa Lang inizierà il ritiro estivo con il Napoli, dove sarà valutato da Massimiliano Allegri prima di una decisione sul suo futuro.

Dopo il prestito nella seconda parte della scorsa stagione al Galatasaray, Noa Lang è rientrato al Napoli ed è pronto a iniziare il ritiro estivo di Dimaro. Se non dovessero arrivare sviluppi sul mercato nei prossimi giorni, l'esterno olandese sarà valutato attentamente da Massimiliano Allegri, che avrà modo di osservarlo da vicino e confrontarsi direttamente con il calciatore prima di prendere una decisione sul suo futuro.

La Roma osserva la situazione

Il classe 1999 continua a essere seguito da diversi club e tra questi c'è anche la Roma. Al momento - riporta Sky - il suo nome non rappresenta una priorità assoluta per i giallorossi e non si registrano contatti diretti con il Napoli. Resta però un profilo particolarmente gradito a Gian Piero Gasperini, che lo aveva già inserito tra gli obiettivi di mercato nella scorsa stagione.