Ultim'ora Calciomercato Napoli, sondaggio per Cambiaghi! La concorrenza e la posizione del Bologna

Napoli e Roma hanno manifestato il proprio interesse per Nicolò Cambiaghi: il Bologna vorrebbe trattenere l'esterno fino al termine della stagione.

Il Napoli guarda in casa Bologna per rinforzare le corsie offensive. Tra i profili finiti nel mirino della società partenopea c'è quello di Nicolò Cambiaghi, protagonista di un percorso di crescita importante che gli ha permesso di ritagliarsi spazio anche in Nazionale. Gli azzurri avrebbero già effettuato i primi sondaggi per comprendere i margini di una possibile operazione, ma devono fare i conti anche con la concorrenza della Roma.

Moretto svela l'interesse del Napoli per Cambiaghi

A riferire la notizia è l'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Cambiaghi? Non è sul mercato in questo momento, il Bologna vuole trattenerlo fino alla fine della stagione. Però ci sono dei club che si stanno informando sui costi di una possibile operazione, da capire se per gennaio o per giugno. Muoversi in anticipo per questo tipo di calciatori, giovani e italiani, che stanno dimostrando di poter giocare ad alto livello, anche con la Nazionale. Ci sono due club che hanno mosso i primi passi verso un interesse concreto. Nessuna trattativa in corso, ma hanno chiesto informazioni. E si tratta di Roma e Napoli".