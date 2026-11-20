A gennaio occhio anche ad Anguissa: il Marsiglia lo vuole e spunta anche una big di Serie A!
Non c'è soltanto l'Inter sulle tracce di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli piace anche all'Olympique Marsiglia, che vorrebbe riportarlo in Francia già nella prossima finestra di calciomercato. Per il camerunese si tratterebbe di un ritorno in un ambiente che conosce molto bene, avendo indossato la maglia del club transalpino dal 2015 al 2018. La società partenopea, tuttavia, non sarebbe intenzionata a privarsi del centrocampista a stagione in corso, dovendo già fare i conti con il possibile addio di Kevin De Bruyne.
Anguissa, in estate può lasciare il Napoli: l'Inter ci pensa
Stando a quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'addio di Anguissa al termine della stagione sembrerebbe invece scontato. Resta vigile l'Inter, che in estate dovrà rinnovare il proprio centrocampo: Mkhitaryan lascerà i nerazzurri, Calhanoglu ha un contratto in scadenza nel 2027 e Stankovic potrebbe partire per trovare maggiore spazio altrove.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Torino
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro