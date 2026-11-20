A gennaio occhio anche ad Anguissa: il Marsiglia lo vuole e spunta anche una big di Serie A!

Il Marsiglia punta al ritorno di Anguissa già a gennaio, ma il Napoli non vuole privarsene. In estate potrebbe tornare d'attualità anche l'Inter.

Non c'è soltanto l'Inter sulle tracce di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli piace anche all'Olympique Marsiglia, che vorrebbe riportarlo in Francia già nella prossima finestra di calciomercato. Per il camerunese si tratterebbe di un ritorno in un ambiente che conosce molto bene, avendo indossato la maglia del club transalpino dal 2015 al 2018. La società partenopea, tuttavia, non sarebbe intenzionata a privarsi del centrocampista a stagione in corso, dovendo già fare i conti con il possibile addio di Kevin De Bruyne.

Anguissa, in estate può lasciare il Napoli: l'Inter ci pensa

Stando a quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'addio di Anguissa al termine della stagione sembrerebbe invece scontato. Resta vigile l'Inter, che in estate dovrà rinnovare il proprio centrocampo: Mkhitaryan lascerà i nerazzurri, Calhanoglu ha un contratto in scadenza nel 2027 e Stankovic potrebbe partire per trovare maggiore spazio altrove.