De Bruyne-PSV, l'allenatore Bosz esce allo scoperto: "Ne parlo col direttore!"
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Peter Bosz, allenatore del PSV Eindhoven, ha risposto alle domande sul possibile arrivo di Kevin De Bruyne dal Napoli nel mercato di gennaio.
Anche in Olanda tiene banco il futuro di Kevin De Bruyne. Il PSV Eindhoven continua a lavorare per riportare in Eredivisie il centrocampista del Napoli già nella finestra invernale di calciomercato. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il NEC, Peter Bosz, allenatore del club olandese, è stato interpellato sull'argomento: "Come sto vivendo tutto questo? Da bordo campo. Ho molti incarichi all'interno di questo club e, fortunatamente, questo non è uno di questi. Questa è una questione che spetta a Earnest Stewart (direttore tecnico, ndr), è lui che si occupa di queste cose. Certo, ne parlo con lui, ma è una questione tra me e lui".
De Bruyne al PSV, Bosz svela la reazione dello spogliatoioIl tecnico ha poi raccontato come i suoi calciatori stiano vivendo le voci sul possibile arrivo del belga: "Non ho notato grandi discussioni tra i ragazzi. Certo, è un nome molto importante e un giocatore di grande fama. Ora che ci avviciniamo a gennaio, ne parleremo sempre di più. Ripeto: non è una mia responsabilità. Sono questioni che devi affrontare con Earnest, io sono concentrato sul NEC".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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