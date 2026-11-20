De Bruyne-PSV, l'allenatore Bosz esce allo scoperto: "Ne parlo col direttore!"

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Oggi alle 14:30 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Peter Bosz, allenatore del PSV Eindhoven, ha risposto alle domande sul possibile arrivo di Kevin De Bruyne dal Napoli nel mercato di gennaio.