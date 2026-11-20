Anche la Juve su Seba Esposito, ma spunta un ostacolo: c'entra il Sassuolo

Calciomercato Napoli, Sebastiano Esposito: il Sassuolo non vuole cederlo, serve per la salvezza. Prestito con riscatto

Sebastiano Esposito è nel mirino del Napoli, ma c’è un ostacolo che non si può ignorare: il Sassuolo. Juventus e Napoli sono interessate all’attaccante, tuttavia il club emiliano non ha nessuna intenzione di cederlo. Come scrive TuttoMercatoWeb, il problema è fare i conti senza l’oste, in un momento in cui i neroverdi hanno bisogno di lui per non scivolare nella lotta salvezza.

Il Sassuolo non vuole cederlo

Nell’ultimo periodo la squadra emiliana ha avuto una flessione abbastanza netta, ed è ora costretta a vincere per non invischiarsi troppo in una lotta salvezza già molto vicina. Per questo Esposito serve al Sassuolo, che non ha alcun interesse a privarsi di uno dei suoi uomini più importanti in una fase così delicata. Il quadro è quindi chiaro: finché la classifica resta complicata, la società terrà stretto il giocatore e difficilmente aprirà alla cessione, nonostante le attenzioni delle big.

Prestito con riscatto a 11 milioni

Il giocatore è in prestito con diritto di riscatto fino a giugno, con la possibilità di trasformare il passaggio in definitivo per 11 milioni di euro. Per convincere il club emiliano servirebbe un’offerta fuori mercato che, attualmente, nessuno pensa possa arrivare, né dal Napoli né dalla Juventus. Gli azzurri, che hanno già avuto contatti diretti con l’agente, dovranno dunque capire se esista una formula alternativa, magari con una contropartita o un accordo per l’estate, oppure se spostare l’attenzione su altri profili. Per ora la pista resta aperta ma in salita.