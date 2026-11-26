Calciomercato Napoli, dal Brasile: torna in auge un difensore del Palmeiras, i dettagli

Il Napoli continua a seguire Agustín Giay, ma il Palmeiras ha alzato le richieste economiche e blindato il terzino argentino fino al 2031.

Non tramonta l'interesse del Napoli per Agustín Giay, terzino destro argentino classe 2004 di proprietà del Palmeiras. Il direttore sportivo Giovanni Manna segue da tempo il giovane difensore, per il quale la società partenopea aveva già effettuato un tentativo nella precedente sessione di calciomercato, mettendo sul piatto circa 14 milioni di euro. Una proposta ritenuta insufficiente dal club brasiliano, intenzionato a puntare sull'ulteriore crescita del calciatore.

Giay, il Palmeiras chiede 20 milioni e lo blinda fino al 2031

Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Globo Esporte, il Palmeiras sarebbe disposto a prendere in considerazione soltanto offerte da almeno 20 milioni di euro. A rafforzare ulteriormente la posizione negoziale del club verdeoro è arrivato anche il rinnovo contrattuale del terzino fino al 2031, con il prolungamento di un anno rispetto al precedente accordo. Intanto Giay ha attirato anche l'attenzione del commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni, entrando nel giro della Selección in occasione degli ultimi impegni della nazionale.