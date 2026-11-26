"Il Napoli ha già messo a segno il primo colpo di gennaio": c'è la benedizione di ADL

Il Napoli cambia strategia sul futuro di Noa Lang: l'olandese ha convinto Allegri e De Laurentiis ed è destinato a restare in azzurro.

Da possibile partente a risorsa importante per la seconda parte della stagione. Nel giro di poche settimane è cambiato il destino di Noa Lang, che con le prestazioni contro Lazio, Torino e Manchester City ha convinto il Napoli a rivedere i propri programmi per il mercato invernale. Se fino a poco tempo fa la società azzurra valutava anche l'acquisto di un esterno offensivo, adesso l'intenzione sarebbe quella di puntare con decisione sull'attaccante olandese, rigenerato dal lavoro di Massimiliano Allegri.

Lang verso la permanenza: c'è anche la benedizione di De Laurentiis

Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'olandese ha saputo reagire anche alla contestazione dei tifosi, mostrando un atteggiamento diverso: “Ha cambiato mentalità e marce, lo vedi come entra nelle partite e con quale spirito si sacrifica”. Il quotidiano sottolinea come i fischi abbiano probabilmente stimolato l'orgoglio dell'ex PSV, tanto da ribaltare le prospettive sul suo futuro: “Il primo acquisto di gennaio è lui, con la benedizione di ADL”.