L'effetto Allegri può stravolgere il mercato di gennaio: cambia il futuro di due azzurri?
Il pareggio di Manchester potrebbe cambiare le strategie di mercato del Napoli: la crescita di Lang e Beukema induce la società a nuove riflessioni.
La trasferta di Manchester potrebbe rappresentare un punto di svolta anche per le strategie di mercato del Napoli. Il lavoro di Massimiliano Allegri sta cominciando a dare i suoi frutti, soprattutto nella valorizzazione di alcuni degli investimenti della precedente campagna acquisti. Su tutti Noa Lang, protagonista con un assist contro il Torino e un gol all'Etihad Stadium, ma anche Sam Beukema, apparso in crescita rispetto alle ultime settimane.
Napoli, la cura Allegri funziona: perché vendere Lang a gennaio?L'edizione odierna del Corriere dello Sport invita a riflettere sul futuro dell'olandese: “Si è visto un attaccante completo, in grado di segnare un gol e di sacrificarsi per la squadra”. Un discorso che riguarda anche Beukema: “Il difensore è un po' indietro nella cura ma i segnali di guarigione sono evidenti”. Secondo il quotidiano, è proprio ciò che Aurelio De Laurentiis chiedeva ad Allegri: dimostrare che la precedente campagna acquisti non fosse da bocciare. “La cura sta funzionando”.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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