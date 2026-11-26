L'effetto Allegri può stravolgere il mercato di gennaio: cambia il futuro di due azzurri?

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Oggi alle 15:50 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Il pareggio di Manchester potrebbe cambiare le strategie di mercato del Napoli: la crescita di Lang e Beukema induce la società a nuove riflessioni.