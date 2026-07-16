Calciomercato Napoli, caccia a un Under per il ruolo di vice-Di Lorenzo: due i nomi

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Il Napoli cerca un giovane terzino destro: Mazzocchi è destinato a lasciare il club, per sostituirlo uno tra Fortini e Mazzocchi.

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la corsia destra in vista della prossima stagione. Com'è noto da tempo, l''obiettivo del club è individuare un vice di Giovanni Di Lorenzo, operazione destinata a concretizzarsi soprattutto in caso di cessione di Pasquale Mazzocchi.

Il Napoli cerca un Under: Fortini o Favasuli

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la strategia del Napoli è quella di puntare su un profilo giovane. Tra i nomi monitorati dal direttore sportivo Giovanni Manna figurano Niccolò Fortini, esterno classe 2006 di proprietà della Fiorentina, e Costantino Favasuli, terzino classe 2004 reduce dall'esperienza con il Catanzaro e seguito da diversi club di Serie A.