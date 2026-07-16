Calciomercato Napoli, pronta l'accelerata sulle uscite: il punto
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Il Napoli punta a sfoltire la rosa: da Hasa e Zerbin a Rao e Cajuste, diversi giocatori sono vicini a una nuova sistemazione.
Il Napoli prepara una nuova accelerazione sul fronte cessioni. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, nei prossimi giorni il direttore sportivo Giovanni Manna proverà a definire diverse operazioni in uscita per alleggerire l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri.
Dall'asse col Frosinone a Cajuste e Lindstrom: diverse trattative aperte
Luis Hasa e Alessio Zerbin sono vicini al Frosinone, mentre Emanuele Rao è destinato al Palermo. Per Jens Cajuste proseguono i contatti con il Genoa, mentre per Jesper Lindstrom il Napoli è in dialogo con lo Schalke 04.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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