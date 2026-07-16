Calciomercato Napoli, pronta l'accelerata sulle uscite: il punto

Calciomercato Napoli, pronta l'accelerata sulle uscite: il puntoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 13:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli punta a sfoltire la rosa: da Hasa e Zerbin a Rao e Cajuste, diversi giocatori sono vicini a una nuova sistemazione.

Il Napoli prepara una nuova accelerazione sul fronte cessioni. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, nei prossimi giorni il direttore sportivo Giovanni Manna proverà a definire diverse operazioni in uscita per alleggerire l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri.

Dall'asse col Frosinone a Cajuste e Lindstrom: diverse trattative aperte

Luis Hasa e Alessio Zerbin sono vicini al Frosinone, mentre Emanuele Rao è destinato al Palermo. Per Jens Cajuste proseguono i contatti con il Genoa, mentre per Jesper Lindstrom il Napoli è in dialogo con lo Schalke 04.