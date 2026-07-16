Calciomercato Napoli, pronta l'accelerata sulle uscite: il punto

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Ieri alle 13:50 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Il Napoli punta a sfoltire la rosa: da Hasa e Zerbin a Rao e Cajuste, diversi giocatori sono vicini a una nuova sistemazione.