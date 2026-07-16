Folorunsho è il preferito del Bologna per la mediana: le ultime sull'affare

Folorunsho è il preferito del Bologna per la mediana: le ultime sull'affareTuttoNapoli.net
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Ieri alle 15:00Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Michael Folorunsho piace al Bologna per caratteristiche fisiche e duttilità, qualità ritenute ideali per aumentare le soluzioni a disposizione di Tedesco.

Il Bologna continua a lavorare sul mercato in entrata. L'ultima idea per rinforzare il centrocampo porta a Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli. Il profilo del giocatore piace alla dirigenza rossoblù per caratteristiche fisiche e duttilità, qualità ritenute ideali per aumentare le soluzioni a disposizione dell'allenatore Domenico Tedesco.

Folorunsho-Bologna ancora alle fasi iniziali

Al momento si tratta di una pista ancora nelle fasi iniziali, ma il Bologna continua a monitorare con attenzione la situazione del centrocampista azzurro mentre si avvicina alla definizione del rinnovo di Orsolini, destinato a restare uno dei pilastri del progetto rossoblù. A riportarlo è Tuttosport.