Il Napoli spinge sulle uscite: novità su Hasa e Zerbin, più complicato cedere altri due azzurri

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Da Lukaku in Turchia a Cajuste al Genoa, da Hasa e Zerbin al Frosinone fino a Lindstrom: il punto sul calciomercato del Napoli in uscita.

Le cessioni restano la priorità del Napoli in questa fase del mercato. Come riferisce Il Mattino, uno dei dossier più importanti riguarda Romelu Lukaku. Secondo persone vicine all'attaccante, il belga avrebbe mostrato una timida apertura a un trasferimento in Turchia, a fronte di un'offerta economicamente molto vantaggiosa. Al momento sarebbe il Fenerbahce a muoversi con maggiore interesse rispetto al Besiktas.

Manna lavora su più tavoli

Proseguono i dialoghi con il Frosinone per Alessio Zerbin, che il Napoli vorrebbe cedere a titolo definitivo, e Luis Hasa, destinato invece a partire in prestito con diritto e contro-riscatto. Il club punta inoltre a trovare una sistemazione definitiva per Jens Cajuste e Jesper Lindstrom, mentre per Cyril Ngonge e Michael Folorunsho, valutati economicamente di più, servirà probabilmente più tempo. L'obiettivo di Giovanni Manna è chiudere le prime uscite già dalla prossima settimana per sbloccare gli acquisti.