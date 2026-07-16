Futuro Lukaku, spunta la confessione del belga ai suoi amici
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Le cessioni restano la priorità del Napoli in questa fase del mercato, soltanto dopo si penserà anche alle operazioni in entrata in maniera concreta, anche se pian piano dei passi in avanti da parte del direttore sportivo Giovanni Manna vengono mossi.
Futuro Lukaku, la confessione agli amici
Come riferisce Il Mattino, uno dei dossier più importanti riguarda Romelu Lukaku. Secondo persone vicine all'attaccante, il belga avrebbe mostrato una timida apertura a un trasferimento in Turchia, a fronte di un'offerta economicamente molto vantaggiosa. Al momento sarebbe il Fenerbahce a muoversi con maggiore interesse rispetto al Besiktas.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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