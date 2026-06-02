Alisson Santos resterà a Napoli, manca solo l'annuncio ufficiale: le cifre

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Calciomercato Napoli, Alisson Santos tassello per il presente e per il futuro: cifre e dettagli dell'affare

Il Napoli non ha mai avuto dubbi sul riscatto di Alisson Santos. L’esterno offensivo brasiliano, arrivato durante il mercato invernale, verrà riscattato a titolo definitivo dallo Sporting Lisbona dopo un impatto estremamente positivo in maglia azzurra. La società azzurra sta infatti chiudendo ufficialmente l’operazione che porterà Alisson Santos a diventare un giocatore del Napoli a tutti gli effetti. Il classe 2002 ha convinto staff tecnico, società e tifosi grazie alle sue prestazioni decisive nella seconda parte della stagione.

Le cifre dell’operazione Alisson Santos

L’affare complessivo tra Napoli e Sporting Lisbona raggiunge quota 20 milioni di euro. Nel dettaglio: 3,5 milioni di euro per il prestito oneroso, 16,5 milioni di euro per il riscatto definitivo. Un investimento importante da parte del club di Aurelio De Laurentiis, che considera il brasiliano un elemento centrale per il futuro offensivo della squadra.

L’impatto di Alisson Santos al Napoli

Arrivato quasi in sordina durante il mercato di gennaio, con Conte che prese le distanze dall'affare dicendo "l'ha preso la società", Alisson Santos si è rapidamente trasformato in una delle sorprese più interessanti della Serie A. I numeri parlano chiaro: 4 gol in 15 presenze tra campionato e Coppa Italia, prestazioni convincenti e una crescita costante sotto il profilo tattico e mentale. Velocità, dribbling e capacità di attaccare l’uomo hanno permesso al brasiliano di inserirsi rapidamente convincendo anche Conte, solitamente in difficoltà nell'inserire in corso d'opera i nuovi arrivi.