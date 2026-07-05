Calciomercato Napoli, nuovi contatti con Gatti: è un pupillo di Allegri, la richiesta della Juve

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Calciomercato Napoli, sfuma Gila: gli azzurri puntano su Federico Gatti per la difesa. Ecco la valutazione della Juventus

Il Napoli è al lavoro per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e, dopo aver visto sfumare la pista che porta a Mario Gila, ha iniziato a valutare nuove soluzioni. Il centrale della Lazio era stato individuato come il profilo ideale per il reparto arretrato e il club azzurro aveva raggiunto anche un'intesa di massima con il giocatore sul piano economico. Tuttavia, nelle ultime ore il Milan ha superato la concorrenza del Napoli e lo spagnolo sembra ormai destinato a trasferirsi in rossonero.

Gatti è il nuovo obiettivo per la retroguardia

Con la pista Gila sempre più in salita, il Napoli ha intensificato i contatti per Federico Gatti, riferisce Sportmediaset. Il difensore della Juventus è un profilo particolarmente gradito a Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato in bianconero e lo considera un elemento affidabile per rinforzare il reparto arretrato. Il centrale è in uscita dalla Juventus e potrebbe rappresentare un'opportunità concreta per gli azzurri, anche se il club torinese continua a valutare il suo cartellino intorno ai 25 milioni di euro.