Calciomercato Napoli, sfuma Lucca alla Lazio? La pista si è raffreddata: il motivo

vedi letture

La Lazio cerca un centravanti per la prossima stagione. Roberto Piccoli resta un obiettivo concreto. Più defilata, la pista che porta a Lorenzo Lucca.

La Lazio prosegue la ricerca di un centravanti in vista della prossima stagione e continua a lavorare su più tavoli. Tra i profili seguiti c'è sempre Roberto Piccoli, con i contatti tra i biancocelesti e la Fiorentina che vanno avanti sulla base di un prestito senza obbligo di riscatto. Nel frattempo, si raffredda la pista che porta a Lorenzo Lucca. Il trasferimento di Mario Gila al Milan allontana infatti lo scenario che avrebbe favorito il passaggio dell’attaccante alla Lazio, operazione strettamente collegata all'eventuale approdo del difensore in azzurro.

Pinamonti sempre più nel mirino

Negli ultimi giorni - riferisce La Gazzetta dello Sport - sta invece prendendo sempre più quota il nome di Andrea Pinamonti. L'attaccante del Sassuolo è da tempo seguito dalla Lazio e rappresenta un'opzione sempre più concreta anche grazie alla sua valutazione, scesa a circa 15 milioni di euro. Un valore che potrebbe diminuire ulteriormente, considerando il contratto in scadenza tra un anno e la volontà del club emiliano di cedere il giocatore già in questa finestra di mercato. Per questo motivo Pinamonti sta scalando le gerarchie tra gli obiettivi biancocelesti, anche se la pista che porta a Piccoli resta pienamente aperta.