Euro Under19, Natali titolare in Ucraina-Italia: le formazioni ufficiali
L'Italia Under 19 si gioca tutto nell'ultima giornata della fase a gironi degli Europei di categoria contro l'Ucraina. Tra i protagonisti della sfida c'è anche Andrea Natali, difensore del Bayer Leverkusen finito nel mirino del Napoli per il mercato estivo. Gli azzurrini hanno diversi scenari possibili: con un pareggio conquisterebbero il secondo posto, il pass per il Mondiale di categoria e una semifinale contro la Spagna, mentre una vittoria garantirebbe il primato nel girone e l'incrocio con la Germania.
Le formazioni ufficiali di Ucraina-Italia
Una sconfitta, invece, obbligherebbe l'Italia a guardare anche il risultato di Croazia-Serbia, con il rischio di dover disputare uno spareggio contro la Danimarca per conquistare l'accesso al playoff mondiale. Di seguito le formazioni ufficiali della gara.
UCRAINA (4-2-3-1): Marchenko; Malov, Dhtiar, Sherstiuk, Kokodyniak; Plish, Soroka; Liusin, Olychenko, Hubenko; Popov. All. Mykhailenko.
ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Verde, Natali, Marello; Mantini, Sala, Wiafe; Coletta, Idrissou, Elimoghale. All. Bollini.
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